Полиция проводит проверку по факту нарушения правил полетов в Харьковской области

Харьковская полиция проводит проверку по факту нарушения правил полетов над территорией воинской части, расположенной в г.Балаклея Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение, что над в/ч пролетел неизвестный объект. Военнослужащие сделали в его сторону выстрелы из автоматического оружия, после чего объект полетел в сторону с.Борщевка.

"В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 38-летний житель Кировограда, управляя самолетом "НАРП-1", во время перелета из Новой Водолаги Харьковской области в поселок Вишневое Балаклейского района, нарушил правила безопасности во время полетов и пролетел над территорией воинской части", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от г.Балаклея Харьковской области. В результате ЧС были повреждены 117 многоэтажных жилых домов, 229 частных домовладений, две школы, два детских сада, восемь объектов социальной сферы, 22 фразы объекты инфраструктуры и промышленности. Было эвакуировано около 20 тыс человек. Без жилья остались 93 семьи.