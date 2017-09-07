Суд ограничил сыну Шуфрича право на вождение на два месяца

Шевченковский районный суд г.Киева на два месяца ограничил Нестора Шуфрича - сына народного депутата Нестора Шуфрича – в праве управления транспортными средствами, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"По ходатайству прокуратуры Киева Шевченковский райсуд на 2 месяца ограничил подозреваемого в ДТП на Ш.Руставели в праве управления транспортом", - написала Л.Сарган в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

Как сообщалось, вечером 26 августа сын Н.Шуфрича на пешеходном переходе на ул.Шота Руставели в центре Киева сбил 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.

В пресс-службе народного депутата сообщали, что автомобиль марки Bentley, совершивший наезд, не принадлежал сыну нардепа, а был взят напрокат.

Н.Шуфрич-младший не оставлял место происшествия, пошел на контакт с полицией и начал давать объяснения. Утверждается, что он в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой.

В Главном управлении Национальной полиции в Киеве подтвердили информацию о произошедшем ДТП, указав, что на момент аварии в салоне иномарки вместе с водителем, 1994 года рождения, находился его товарищ.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Водитель сотрудничает со следствием, его загранпаспорт приобщен к материалам дела. Автомобиль изъяли и доставили на штрафплощадку.

29 августа следователь сообщил о подозрении Н.Шуфричу. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.

30 августа Шевченковский райсуд избрал Н.Шуфричу-младшему меру пресечения в виде личного поручительства отца.