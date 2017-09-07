В Кубе эвакуировали более 50 тыс. туристов из районов, по которым может ударить "Ирма"

Более 51 тыс. иностранных туристов эвакуированы из районов Кубы, на которые может прийтись удар урагана "Ирма", сообщает в четверг стратегическое командование восточного военного округа Кубы.

Между тем, Канада, откуда на Кубу приезжает значительная часть туристов, с четверга приступила к оказанию помощи тем отпускникам, которые пожелали вернуться домой.

Ранее сообщалось, что тропическая буря, указывающая на приближение урагана "Ирма", обрушилась в четверг на провинции Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас на востоке Кубы.

По данным Института метеорологии Кубы, сейчас центр урагана находится в точке 20 градусов северной широты и 69 градусов западной долготы. Он движется со скоростью примерно 28 километров в час в сторону востока-северо-востока.

Накануне главный штаб службы гражданской обороны Кубы ввел режим тревоги в восточных и центральных провинциях страны - Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Лас-Тунас, Камагуэй, Сьего-де-Авила и Вилья-Клара.

Чрезвычайные меры, предусмотренные режимом тревоги на Кубе, включают эвакуацию населения из наиболее опасных районов, полный запрет на движение автотранспорта и отключение электросетей из соображений безопасности.

В кубинских провинциях Санкти-Спиритус, Сьенфуэгос и Матансас, расположенных западнее, введен "уровень информирования" о стихии. Им предусмотрена подготовка убежищ, очистка улиц и складирование продовольственных запасов и топлива.