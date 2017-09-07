По восточным районам Кубы ударила тропическая буря

Тропическая буря, указывающая на приближение урагана "Ирма", обрушилась в четверг на провинции Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас на востоке Кубы, свидетельствуют данные Института метеорологии Кубы.

По его данным, сейчас центр урагана находится в точке 20 градусов северной широты и 69 градусов западной долготы. Он движется со скоростью примерно 28 километров в час в сторону востока-северо-востока.

Накануне главный штаб службы гражданской обороны Кубы ввел режим тревоги в восточных и центральных провинциях страны - Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Гранма, Лас-Тунас, Камагуэй, Сьего-де-Авила и Вилья-Клара.

Чрезвычайные меры, предусмотренные режимом тревоги на Кубе, включают эвакуацию населения из наиболее опасных районов, полный запрет на движение автотранспорта и отключение электросетей из соображений безопасности.

В кубинских провинциях Санкти-Спиритус, Сьенфуэгос и Матансас, расположенных западнее, введен "уровень информирования" о стихии. Он предусматривает подготовку убежищ, очистку улиц и создание продовольственных запасов и топлива.