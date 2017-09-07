События

18:22 07.09.2017

Украинский военный погиб в зоне АТО в четверг

Один украинский военнослужащий погиб в зоне проведения АТО в четверг вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщается в сводне пресс-центра АТО.

"На Донецком направлении, на окраинах Зайцево, противник трижды открывал огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из этого же оружия боевики дважды стреляли по украинским опорным пунктам в Авдеевской промзоне. В результате одного из этих обстрелов погиб один украинский военный", - сообщается в сводке по состоянию на 18:00 четверга.

На приморском (маиупольском) направлении, боевики выпустили 4 82-мм мины и стреляли из гранатометов по позициям сил АТО у Марьинки, а также применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Водяного. Вблили Широкино боевики обстреляли укрепления сил АТО из стрелкового оружия.

На Луганском направлении факт применения боевиками 120-мм миномета зафиксирован у с.Лобачево Станично-Луганского района Луганской области.

"С начала суток обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась… Сегодня боевики уже дважды применяли минометы. В целом с полуночи незаконные вооруженные формирования 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии", - говорится в сводке.

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