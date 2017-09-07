МЭРТ зарегистрировал индустриальный парк "СИГМА Парк Ярычив"

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков парк "СИГМА Парк Ярычив" (Львовская обл), который стал 26-м парком в реестре.

Согласно сообщению пресс-службы на сайте МЭРТ в четверг, парк включен в реестр приказом №1275 от 4 сентября.

Площадь парка, который находится на территории Староярчивского сельсовета Каменка-Бугского района Львовской области составляет 15,7084 га, заявленный срок функционирования - 50 лет.

Инициатором его создания выступило ООО "Индустриальный парк" СИГМА Парк Ярычив".

На территории парка предполагается размещение предприятий, относящихся к III-V классам вредности.

Они будут производить продукцию как на экспорт, в том числе из давальческого сырья, так и с целью импортозамещения. Также предполагается предоставлять логистические услуги.

Согласно ожидаемым результатам функционирования индустриального парка предполагается создание в его рамках до 2500 рабочих мест.

Как сообщалось, в марте текущего года премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбук, что в апреле начнется подготовка к строительству одного из крупнейших логистических парков в Западной Украине Sigma Park Yarychiv, где будут действовать несколько крупных и десятки мелких иностранных предприятий.

Согласно госреестру, ООО "СИГМА Парк Ярычив" с уставным капиталом 1 млн грн зарегистрировано в феврале текущего года, его соучредителями в равных долях являются Алексей Жук и Роман Процак.