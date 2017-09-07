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18:15 07.09.2017

Луценко обсудил с представителями Венецианской комиссии законопроект об антикоррупционном суде

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил на встрече с представителями Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии) в четверг ряд законопроектов.

Как сообщает Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры, стороны обсудили инициативу введения в украинской системе судоустройства Высшего антикоррупционного суда и отдельные положения законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (о вводе обязательной специализации судей по рассмотрению коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений).

Ю.Луценко отметил, что Украина высоко ценит усилия международных институций, направленные на укрепление правовой системы в государстве.

"Участники мероприятия отметили то, что наличие профессиональной и независимой судебной системы является одним из основных залогов существования правового государства и доверия общества к судебным решениям с соблюдением принципа равенства всех перед законом", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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