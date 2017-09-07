НАБУ по состоянию на конец лета расследовало почти 400 уголовных дел

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по состоянию на 31 августа осуществляют досудебное расследование в 398 уголовных производствах.

Согласно статистике, приведенной на сайте НАБУ в четверг, суммарный размер убытков, причиненных фигурантами данных дел, превышает 87 млрд грн.

В августе детективы НАБУ сообщили о подозрении 12 лицам, в отношении 6-ти прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры составили обвинительные акты.