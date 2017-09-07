Испанские власти объявили о контрмерах в отношении руководства Каталонии

Председатель испанского правительства Мариано Рахой заверил, что "никакого референдума по самоопределению Каталонии не будет".

"Никакого референдума проведено не будет. Демократия ответит с твердостью, самоуверенностью и достоинством", - заявил испанский премьер, комментируя на чрезвычайном заседании правительства, действия сторонников независимости Каталонии.

По его словам, "эта инициатива лишает испанцев права на принятие решений об их будущем, ни правительство, ни суды не могут смириться с этим ни при каких условиях".

"Я пригласил господина Пучдемона (глава Каталонии Карлес Пучдемон) огласить его запросы перед конгрессом для того, чтобы начать диалог. Этого сделано не было. Все пошло по пути организации этого референдума, с которым ни один руководитель Испании не может ни согласиться, ни обсуждать. Хочу обратиться к каталонцам и чиновникам с призывом поддерживать спокойствие. Закон их обязывает, но и защищает перед каким бы то ни было самоуправством", - сказал М.Рахой.

Он напомнил, что правительство Испании приняло следующие решения в ответ на действия сторонников независимости: передать принятый парламентом Каталонии закон о проведении референдума в Конституционный суд Испании, зафиксировать исполнительное решение против "закона о разрыве" (фактически временной конституции Каталонии в случае победы на референдуме сторонников независимости) , опротестовать декреты о созыве референдума и о назначении членов избирательных органов, направить обращение в Верховный суд, чтобы он проинформировал обо всех этих решениях членов каталонского правительства, алькальдов (руководителей городских администраций) Каталонии и каталонские СМИ.

В свою очередь генеральный прокурор Испании Хосе-Мануэль Маса сообщил в четверг журналистам, что его ведомство выступит с уголовными обвинениями в адрес членов каталонского правительства за подписание закона о проведении референдума.

По словам генпрокурора, он также обратился к спецслужбам Испании с просьбой внимательно следить за любой подготовкой правительства Каталонии к проведению референдума.

Парламент Каталонии накануне большинством голосов поддержал законопроект о проведении референдума по отделению этого автономного сообщества от Испании.

Решение поддержали 72 депутата, 11 человек воздержались, "против" не проголосовал никто.

Ранее глава исполнительной власти испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемон назначил референдум о независимости на 1 октября. По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

В конце мая в распоряжение испанской газеты "Паис" попал проект "Закона о юридическом переходе", который также известен как "Закон о разрыве".

По данным "Паис", этот закон будет выполнять роль временной конституции на двухмесячный период, который, как предполагается, потребуется местным властям для того, чтобы запустить процесс создания в Каталонии парламентской республики.

"Если испанское государство запретит проведение референдума, этот закон вступит в полную силу незамедлительно сразу после того, как испанский парламент подтвердит факт запрета", - говорится в финальной версии законопроекта, которую цитирует "Паис".

В ноябре 2014 года Каталония провела неофициальный референдум о независимости после того, как Мадрид отверг предложение об официальном голосовании. Свыше 80% голосовавших тогда высказались за независимость, однако в референдуме, носившем символический характер, участвовали всего 2,3 млн человек из зарегистрированных 6,3 млн каталонских избирателей.