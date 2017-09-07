В Одессе правоохранители изъяли "общак вора в законе"

Правоохранители с утра четверга проводят в Одессе спецоперацию в отношении лиц, имеющих негативное влияние на ситуацию в регионе. Одним из результатов стало изъятие крупной суммы денег из "общака вора в законе".

"В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" - 1,069 млн $, 90000€, 500000 грн", - написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в микроблоге в Твиттере в четверг.

Ранее отдел коммуникации полиции в Одесской области сообщал, что с 5-ти утра личный состав Одесского гарнизона полиции был поднят по тревоге в связи с началом проведения отработки лиц, которые негативно влияют на оперативное состояние в регионе.

Начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин объявил, что с сегодняшнего дня и до особого распоряжения сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме несения службы.

В свою очередь, первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил о начале проведения операции по противодействию незаконному обороту оружия на территории всей страны, операция стартовала в Одесской области.

"Здесь, в Одесской области, дан старт проведению практического этапа общегосударственных мероприятий "Оружие". Силами подразделений департаментов уголовного розыска, противодействия наркопреступности, борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции совместно с ГУНП Одесской области на территории области осуществляются масштабные мероприятия с целью изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов", - написал он на странице в Фейсбуке.

По данным В.Аброськина, в спецмероприятиях задействованы более 200 сотрудников криминального блока и бойцов спецподразделений Нацполиции.