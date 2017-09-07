События

17:20 07.09.2017

Украинские и румынские пограничники начинают совместное патрулирование участка границы в пределах Черновицкой области

Совместные патрули пограничной полиции Румынии и военнослужащих Государственной пограничной службы Украины будут охранять участок госграницы в пределах Черновицкой области.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, такая инициатива введена в рамках Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о совместном патрулировании украинско-румынской государственной границы.

Совместная охрана госграницы является одним из современных методов в системе управления границами ЕС, предусмотренных Шенгенским кодексом и другими документами, указали в погранведомстве.

Совместное патрулирование позволит более эффективно противодействовать организованной преступной деятельности, оперативно реагировать на попытки нарушителями незаконно пересечь границу и переправлять контрабандные товары. Кроме того, это позволит экономить кадровые, транспортные, технические, топливные ресурсы и др.

"Перед введением совместной охраны границы украинские и румынские правоохранители прошли обучение и ознакомились с тонкостями и различиями практического осуществления охраны границы и с вопросами, касающимися правовых норм", - сообщила пресс-служба.

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Интерфакс-Украина
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