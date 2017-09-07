Полицейский возглавлял преступную группу по распространению наркотиков в Кировоградской области

Правоохранители Кировоградской области задержали работника Онуфриевского отдела полиции, который возглавлял преступную группу по распространению наркотиков в Светловодске.

Как сообщил в четверг департамент внутренней безопасности Национальной полиции, кировоградское управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции получило информацию о причастности одного из сотрудников полиции области к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. "Во время проверки установили, что на территории Светловодска местные жители наладили сеть изготовления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Организатором ОПГ был 36-летний сотрудник сектора реагирования патрульной полиции Онуфриевского ОП", - сказано в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт незаконной деятельности местных жителей возрастом 33-46 лет. "Имея "крышу" в правоохранительных органах, они изготавливали и продавали марихуану, ацетилированный опий и метамфетамин", - сказано в сообщении.

Следователи полиции Кировоградской области по установленным фактам начали уголовное производство. По решению суда оперативники провели 11 обысков по месту жительства фигурантов ОПГ и сбыта наркотических средств.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли более 1 кг марихуаны, посевы конопли, опий, 3 пистолета и патроны к ним, кастет, фальшивые паспорта Украины. Все изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой действия участников ОПГ квалифицируют окончательно.

Правоохранители начали уголовное производство по ч.2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, или сбыт наркотических средств) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса Украины.