ЕС на Генассамблее ООН инициирует создание международного альянса против торговли орудиями пыток

Евросоюз вместе с Аргентиной и Монголией выступил с инициативой создать международный альянс против торговли орудиями пыток и смертной казни.

Официальное создание альянса намечено на 18 сентября в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и с первого дня ожидается участие в нем 50 стран. Среди них не будет США и Китая, где применяется смертная казнь, объявила в четверг на пресс-конференции комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Строгое законодательство ЕС, запрещающее торговлю средствами, используемыми для пыток или смертной казни, уже принесло результаты. Усилия на глобальном уровне сделают его еще более эффективным, поскольку затруднят его обход", - сказала она.

В качестве примеров таких товаров С.Мальстрем назвала дубинки с металлическими шипами, электрошоковые пояса, химикалии для смертной казни и системы принудительной инъекции. В некоторых странах, по ее словам, применяются средства пыток, известные еще со Средневековья.

Вступая в этот альянс, страны обязуются принять меры для контроля и ограничения экспорта товаров такого рода, оснастить свои таможенные органы соответствующими инструментами, предоставить техническую помощь другим странам в разработке и выполнении законов, запрещающих эту торговлю и обмениваться опытом создания эффективных систем контроля и правоприменения. Альянс также создаст платформу для мониторинга торговых потоков, обмена информацией и выявления новых видов товаров, подлежащих запрету.

Инициаторы создания альянса намерены вовлечь в него как можно больше стран-членов ООН и потом внести проект соответствующей конвенции ООН. Это займет некоторое время, но нынешняя инициатива будет первым шагом, сказала С.Мальстрем.