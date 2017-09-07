Военный погиб, еще один пострадал в результате ДТП на трассе "Киев-Одесса"

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге "Киев-Одесса" возле села Шарин Уманского района Черкасской погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один человек получил травмы, сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"Установлено, что водитель автомобиля "Скания", совершил столкновение с военным тягачом "МАЗ-537", который был припаркован на обочине дороги для проведения ремонтных работ. В результате ДТП водитель автомобиля "МАЗ", солдат контрактной службы, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажир автомобиля "МАЗ", старший солдат контрактной службы, от полученных травм погиб на месте происшествия", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Следственный отдел Уманского отделения полиции открыл уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.