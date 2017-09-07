"Укроборонпром" планирует участие в программе модернизации Т-72 ВС Польши по стандартам НАТО

Госконцерн "Укроборонпром" планирует принять участие в программе модернизации находящихся на вооружении Вооруженных сил Польши танков Т-72 до стандартов НАТО.

Как сообщила пресс-служба госконцерна в четверг, одна из версий модернизации польских Т-72 – танк ПТ-17, модернизированный "Укроборонпромом" совместно с польской Zaklady Mechaniczne "Bumar-Labedy" S.A, презентован потенциальному заказчику в ходе проходящей 5-8 сентября в Кельце (Польша) международной оборонной MSPO-2017.

Согласно сообщению, модернизация проведена в рамках заключенного сторонами в апреле соглашения, и включает замену пушки танка на натовский калибр 120 мм, а также обновление, в том числе, автоматов заряжания, двигателя, трансмиссии, систем управления огнем и динамической защиты танка. Ключевые системы обновленного Т-72 разработаны и изготовлены украинской стороной, уточняет пресс-служба.

Как отметили в "Укроборонпроме", позитивное решение Минобороны Польши о закупке ПТ-17 позволит оборонно-промышленному комплексу Украины принять участие в масштабной, стоимостью несколько сот миллионов долларов США, программе перевооружения парка Т-72 ВС Польши.

Ранее, в январе 2016 года "Укроборонпром" обнародовал планы по участию в программе модернизации польских ОБТ РТ-91, являющихся лицензионной версией советских Т-72М1.

По данным из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВС Польши находится более 700 ед. Т-72, из них свыше 200 ед. – танки РТ-91. Парк украинских Т-72 оценивается в около 400 ед.

Международная выставка оборонных технологий MSPO - одна из крупнейших выставок оборонной промышленности в Европе, проводится под патронатом президента Польши.

В этом году центральной темой стенда "Укроборонпрома" на выставке стало высокоточное наземное вооружение: в активе двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС), в том числе, лазерный ПТРК Pirat дальностью 2,5 км, разработки ГККБ "Луч" и польской Mesko.

Как сообщалось, Украина и Польша активизировали ВТС в новой геополитической ситуации и в настоящее отрабатывают планы сотрудничества, в том числе, в области совместного создания высокоточного наземного вооружения, средств ПВО, беспилотной техники, совместной модернизации авиа- и бронетехники. В качестве перспективных направлений двустороннего ВТС рассматриваются также совместная модернизация вооружений на рынках третьих стран, а также совместное продвижение новых вооружений на рынок ЕС.