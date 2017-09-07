Участие американцев в рабочей силе могло снизиться из-за эпидемии опиоидной зависимости - эксперты

Растущая зависимость населения США от опиоидных и опиатных препаратов может быть одной из причин, из-за которых коэффициент участия американцев активного трудоспособного возраста в рабочей силе существенно снизился после 1990-х годов, пишет The Wall Street Journal.

Издание ссылается на исследование экономиста Принстонского университета Алана Крюгера. Эксперт, который при президенте США Бараке Обаме несколько лет был ведущим консультантом Белого дома по экономическим вопросам, сам подчеркивает, что его работа носит провокационный характер и ее основная задача - заставить задуматься о происходящем.

А.Крюгеру не удалось доказать наличие прямой причинно-следственной связи из-за недостаточности имеющихся данных, но он полагает, что эта тема заслуживает самого серьезного изучения.

Согласно результатам исследования, с увеличением числа рецептов на опиоидные обезболивающие в США с 1999 по 2015 годы можно увязать до 20% снизившегося участия в рабочей силе для мужчин и до 25% для женщин в возрасте от 25 до 54 лет.

"Эпидемия опиоидов и участие в рабочей силе сплелись воедино. Если мы хотим вернуть большое количество людей в рабочую силу, думаю, важно предпринять серьезные меры для преодоления опиоидного кризиса", - заявил WSJ А.Крюгер.

В четверг А.Крюгер представит результаты исследования в Брукингском институте в Вашингтоне. Предыдущая версия работы была представлена на конференции в Федеральном резервном банке Бостона, тогда экономист сообщил, что почти половина мужчин в США, не участвующих в рабочей силе (речь идет о возрасте от 25 до 54 лет), регулярно принимает сильнодействующие обезболивающие.

"Доля участия в рабочей силе ниже в тех районах США, где наблюдается высокий показатель рецептов на опиоиды, и за 15 лет в таких районах она снижалась более быстрыми темпами", - говорится в обновленном исследовании.

Наиболее заметно коэффициент участия населения США в рабочей силе снизился после глобального финансового кризиса и рецессии: в прошлом месяце он равнялся 62,9% против 66% в декабре 2007 года. Пик последних десятилетий был зафиксирован в начале 2000 года на уровне 67,3%.

Анализ А.Крюгера учитывает и такие факторы, как старение населения и пострецессионные изменения в структуре экономики.

Участие мужчин активного трудоспособного возраста в рабочей силе снижалось в США с 1954 года из-за целого ряда причин, в том числе из-за уменьшения возможностей трудоустройства для низкоквалифицированных работников. Ранее исследования других ученых показали, что в последние пару десятилетий основные причины кроются в демографических изменениях, хотя сохраняющуюся слабость экономики нельзя сбрасывать со счетов.

При этом доля женщин в рабочей силе росла несколько десятилетий, поскольку домохозяйки выходили на рынок труда. Однако и этот коэффициент начал снижаться после 1990-х годов.

Рынок рецептурных опиатных и опиоидных препаратов в США вырос почти втрое за полтора десятилетия - с $3,8 млрд в 2000 году до $9,6 млрд в 2015 году, свидетельствуют данные IMS Healthcare.

В августе президент США Дональд Трамп говорил об опиоидном кризисе, но отказался объявить режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с этой проблемой.