Правоохранители изъяли 355кг психотропных веществ в Одессе

Сотрудники Государственной пограничной службы и правоохранительных органов в Одессе задержали членов организованной преступной группы, готовившей транзит 355 кг психотропных веществ "каптагон" из Украины в Кувейт.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в четверг, на "черном рынке" стоимость задержанного груза может оцениваться в $15 млн.

В обнародованной информации отмечается, что разработка преступников правоохранителями проводилась в течение года. В ходе проведения специальной операции, на выезде из Одессы, правоохранители задержали микроавтобус, в котором было обнаружено 250 кг таблеток "каптагона". Груз в дальнейшем планировалось переместить в упаковках из-под надувных лодок авиационным сообщением через аэропорт "Борисполь" (Киев) в Кувейт.

Во время обысков по месту жительства задержанных членов преступной группы выявлены все доказательства их преступной деятельности, а также еще 105 кг психотропного вещества.

Продолжаются оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и объявления о подозрении членам ОПГ.