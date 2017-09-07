В "Батькивщине" расценили как циничное выступление президента с посланием Раде

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко назвал послание президента Украины Петра Порошенко Верховной Раде наиболее циничным из тех, которые он слышал за время своего депутатства.

"Цинизм. Наверное, это наиболее циничное обращение президента к парламенту за то время которое я нахожусь в стенах Верховной Рады, а я здесь с 2008 года", - сказал нардеп журналистам в четверг, комментируя послание президента.

По его словам президент присваивает себе достижения, к которым не имел отношения.

"Порошенко радостно сказал, что это он ввел систему ProZorro … Он радостно рассказывал, что открывает мосты, дороги к которым он точно не имеет отношения", - привел пример С.Власенко.

Народный депутат подчеркнул, что в компетенции президента – оборона, национальная безопасность и международные отношения.

"Это продолжение предвыборной гонки", - добавил он.

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