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12:49 07.09.2017

Порошенко: в Украине в рамках декоммунизации убрано более 1300 памятников Ленину

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за три года в Украине в рамках декоммунизации были переименованы 32 города и убрано более 1300 памятников Ленину.

"В течение этих лет мы приняли и уже реализовали ряд важнейших решений в сфере гуманитарной политики и политики национальной памяти. Создаем собственную идентичность, защищая свой культурно-гуманитарное пространство. За три года мы провели декоммунизацию. были переименованы 32 города, 25 районов, всего - почти тысяча населенных пунктов. Памятников только Ленину убрано более тысячи триста", - сказал П.Порошенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде в четверг.

Кроме того, по его словам, Украинское государство официально признало и почтило украинское национально-освободительное движение, включая Украинскую повстанческую армию. "И День защитника Украины мы отмечаем не 23 февраля, а 14 октября", - П.Порошенко.

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