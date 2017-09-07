Власти ФРГ ожидают сохранения отставания Восточной Германии от Западной

Правительство ФРГ фактически признало, что развитие востока и запада страны продолжается на разных скоростях, хотя после воссоединения Германии прошло уже 27 лет. Более того, есть опасность, что разрыв будет не сокращаться, а увеличиваться, сообщает Deutsche Welle.

На этой неделе правительство Германии представило в Берлине очередной "Ежегодный доклад о германском единстве".

С одной стороны, федеральные земли на востоке добились очевидных успехов: рост промышленного производства и экспорта, повышение занятости, снижение безработицы, постепенное выравнивание уровней зарплат и пенсий с западными землями. Но при этом восточногерманские показатели все еще слабее западных.

Доля экспорта в общем объеме восточногерманской продукции в 1991-2016 годах увеличилась в три раза - до 24,8%, уровень безработицы снизился с пика в 18,7% в 2005 году до 8,5% в 2016 году. Размеры восточногерманских пенсий после целого ряда повышений достигли 95,7% западногерманского показателя.

В то же время зарплаты на востоке страны составляют в среднем лишь 82% от западногерманских. В старых федеральных землях уровень безработицы заметно ниже (5,6%), а доля экспорта существенно выше (32,4%), чем в новых.

В результате такой ключевой показатель благосостояния, как ВВП на душу населения, в бывшей ГДР в настоящий момент не превышает 73,2% от западногерманского уровня. Практически вся восточногерманская территория за исключением нескольких городов, отмечается в правительственном докладе, по-прежнему подпадает под определение "структурно слабые регионы".

Сокращение имеющегося разрыва "в последние полтора десятилетия существенно замедлилось", отмечается в документе. Более того, в докладе не исключается, что в перспективе различия между восточной и западной частями страны вновь начнут нарастать.

В качестве причин называются продолжающийся процесс глобализации и демографический фактор. От глобализации обычно выигрывают регионы с разветвленной структурой современных промышленных и сервисных предприятий, многие из которых работают на экспорт. В таких регионах экономическое развитие, скорее всего, ускорится.

Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам развития восточных земель Ирис Гляйке пожаловалась, что ни одна из 30 компаний, входящих в важнейший немецкий биржевой индекс DAX, не имеет штаб-квартиры и головного завода на востоке страны. То есть большой бизнес полностью сконцентрирован в Западной Германии. А отличительной чертой Восточной Германии является обилие мелких предприятий, ориентированных главным образом не на экспорт, а на внутренний и даже просто на местный рынок.

При этом местному рынку на востоке страны грозит сжатие из-за ухудшающейся демографической ситуации: сокращения и старения населения. Со времени воссоединения Германии число жителей восточногерманских земель (за исключением Берлина) уменьшилось примерно на 15%, а в земле Саксония-Анхальт даже на 22%.

Из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС (Brexit) возникнет еще один неблагоприятный эффект: Евросоюз в целом статистически станет более "бедным", а Восточная Германия на этом фоне окажется более "богатой", а потому может лишиться части региональных субсидий из бюджета ЕС.

Федеральное объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK) оценивает ситуацию намного оптимистичнее правительства. Генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен заявил, что настроение у предпринимателей в Восточной Германии в последние месяцы значительно улучшилось: они сейчас впервые за восемь лет смотрят в будущее с большим оптимизмом, чем бизнесмены в среднем по стране.

"Мы ожидаем, что восточногерманские предприятия создадут в 2017 году 60 тысяч новых рабочих мест", - сообщил М.Ванслебен, указав, в частности, на бум в строительной отрасли.

Единственной преградой для роста на востоке страны является дефицит квалифицированных кадров, отметил он.

По прогнозам DIHK, темпы роста ВВП в Восточной Германии составят в этом году 2% и тем самым окажутся выше ожидаемого общефедерального показателя 1,8%.