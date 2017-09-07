Порошенко потребовал в кратчайшие сроки запустить общий контроль на таможенных пунктах с ЕС

Президент Украины Петр Порошенко потребовал введения общего контроля на пунктах пропуска с таможенными и пограничными органами стран ЕС.

"На таможне до 30% таможенных деклараций уже оформляются через "единое окно". Но этого недостаточно. Нужно в кратчайшие сроки наладить систему обмена таможенной информацией со странами Европейского Союза. Требую введения как можно быстрее совместного контроля на пунктах пропуска с таможенными и пограничными органами стран ЕС", – сказал глава государства, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

Он также отметил, что простая сверка данных, растаможивание в Украине со странами Европейского Союза станет действительным антикоррупкионным инструментом.