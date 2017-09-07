События

10:31 07.09.2017

Главная угроза со стороны России – военная, - Порошенко

к сожалению, военная. Нет пока никаких признаков, чтобы Москва готова была отступить из Донбасса или уйти из Крыма", - сказал он, выступая с ежегодным посланием в парламенте в четверг.

П.Порошенко подчеркнул, что доказательств подготовки России к наступательной войне континентального масштаба - все больше.

"Как, например, - российско-белорусские учения "Запад-2017"... Хотя уместнее их было бы назвать "антизапад". Естественно, что именно поэтому, - а не по каким-то другим причинам, - мы и усилили контроль на всех участках государственной границы", - отметил президент.

По словам П.Порошенко, под видом "стратегических командно-штабных учений" не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины.

"Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам ... И никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется в Россию", - сказал он.

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