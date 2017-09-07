На Солнце зарегистрировали самую большую вспышку за 12 лет

В среду, 6 сентября, на Солнце произошли две мощные вспышки. Одна из них оказалась самой мощной за последние 12 лет, в связи с чем астрономы присвоили ей так называемый класс X.

При этом ученые отмечают, что пятно, породившее вспышку, оказалось развернутым к Земле, то есть воздействия на планету могут быть максимальными, пишет RT.

Согласно источнику, первая вспышка, была зафиксированная в 09:10 по Гринвичу, стала самой мощной за последние два года. Однако ее затмил последовавший выброс - из масштабного солнечного пятна вырвалась вспышка, которой Центр прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США присвоил наивысший класс.

Причины, по которым это могло произойти, ученые еще устанавливают.

В целом же солнечные вспышки происходят, когда магнитное поле Солнца, которое образует темные пятна на его поверхности, скручивается и выбрасывает энергию, перегревая поверхность звезды.

Как отметили в центре, вспышки сопровождались нарушениями работы радиосвязи, порядка часа высокочастотная связь на освещенной солнцем стороне Земли работала с перебоями. Наблюдались и сложности в работе навигационных устройств.

Эксперты полагают, что при повторных вспышках жителям Земли стоит ожидать синхронного отказа работы сотовой связи, систем GPS и электроснабжения. Отдельной сложностью окажется задача одновременной, к тому же массовой посадки самолетов без спутникового позиционирования.