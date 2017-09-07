Суд о запрете "Партии регионов" назначен на начало декабря

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу по иску общественной организации в Министерство юстиции Украины о запрете деятельности на территории Украины "Партии регионов", сообщила пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску общественной организации в Министерство юстиции Украины. Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста, которое обнаружилось в письме "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии "Партия регионов", – говорится в сообщении на сайте админсуда.

Кроме того, истец просит суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины "Партии регионов" и отменить государственную регистрацию.

Судебное заседание назначено на 6 декабря.