Прокуратура требует вернуть земли водного фонда возле харьковского Центрального рынка в собственность города

Харьковская местная прокуратура №1 направила в Ленинский районный суд Харькова исковое заявление о признании недействительными решений сессии городского совета по заключению договоров купли-продажи земли и истребовании 7 земельных участков возле Центрального рынка из частной собственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, решением сессии Харьковского горсовета земельный участок площадью более 6,7 га был продан одному из обществ с ограниченной ответственностью для строительства многофункционального комплекса.

"Принимая решение о продаже земли, горсовет нарушил действующее законодательство и превысила свои полномочия. Поскольку участки относятся к землям водного фонда и расположены в пределах прибрежной защитной полосы реки Лопань, согласно действующему законодательству, эта земля не может передаваться в частную собственность. Поэтому прокуратура обратилась в суд", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Екатерину Шевцову.

Кроме того, по данным прокуратуры, в нарушение условий договора, ООО, выкупившее землю, строительство так и не начало. Вместо этого, фирма разделила участок на две части (4 га и более 2,7 га) и перепродала его трем гражданам. В дальнейшем участок площадью 4 га распределили еще на 6 отдельных участков.

Как сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина информированный источник, речь идет о ООО "Триумф-Буд". 29 апреля 2009г. Харьковский горсовет своим решением перевел участок площадью 6,7734 га (по пер.Пискуновскому, угол пер.Лосевского) из земель транспорта, связи, энергетики, обороны и др.назначения в земли жилой и общественной застройки. Этим же решением горсовет утвердил продажу участка ООО "Триумф-буд"за 10 млн.625тыс.338грн (без НДС) для строительства многофункционального комплекса до 31 декабря 2011 года и его последующей эксплуатации.

По данным единого госреестра юридических и физических лиц, учредителями ООО "Триумф-буд" были Ольга Солоп, Виталий Печура, Станислав Двоскин и Виталий Ткаченко, которые, по данным сайта "Наші гроші", входили в бизнес-окружение супруги городского головы Харькова Геннадия Кернеса Оксаны Гайсинской и его сына Даниила Привалова.

Как указано в едином госреестре юридических и физических лиц, с февраля 2017г. ООО "Триумф-буд" ликвидировано.