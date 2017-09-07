Не менее двух человек стали жертвами урагана "Ирма" на французских островах в Карибском море

Два человека погибли и двое получили тяжелые травмы на французских островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми в Карибском море во время прохождения урагана "Ирма", сообщила в среду министр по делам заморских территорий Франции Анник Жирарден.

"Итоги будут ужасными, нам придется оплакивать жертвы. Ущерб значителен", - сказал ранее в среду президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в эфире французского телевидения.

В то же время, по его словам, соответствующие службы были готовы к такому мощному удару.

"Наши службы ожидали такую ситуацию, мы все в полной мере мобилизованы", - отметил он.

Э.Макрон сообщил, что для заморских территорий Франции Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, по которым ударил ураган, как можно быстрее, будет введен в действие план по восстановлению.