События

06:42 07.09.2017

Боевики за сутки 34 раза обстреляли позиции сил АТО – штаб

Боевики незаконных вооруженных формирований за прошедшие стуки совершили 34 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 34 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Из них 20 обстрелов характеризуются как неприцельные. Потерь среди наших военных нет", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

На приморском направлении после 18.00 боевики 5 раз из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции на подступах к Водяному. Под огонь с этого же вооружение попали украинские опорные пункты у Гнутово, Богдановки и Талаковки.

На донецком направлении вечером боевики продолжили провокационные обстрелы укреплений ВСУ в окрестностях Зайцево. Также в конце суток они дважды били из гранатометов и стрелкового оружия по Авдеевской промзоне.

На луганском направлении около 19.00 НВФ выпустили 3 мины калибра 82-мм вблизи Малинового.

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Интерфакс-Украина
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