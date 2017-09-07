Трамп договорился с демократами увеличить лимит госдолга США

Президент США Дональд Трамп и лидеры конгресса договорились об увеличении лимита государственного долга страны, чтобы избежать дефолта, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Демократы объявили о соглашении по этому вопросу после того, как палата представителей одобрила выделение почти 8 млрд долларов на ликвидацию последствий урагана "Харви", обрушившегося на Техас и Луизиану. Законопроект еще не утвержден сенатом и в нем не содержится положение об увеличении потолка заимствований. На его включении настаивали оппозиционные демократы, к которым неожиданно примкнул президент. Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл позже заявил, что палата включит в бюджетный законопроект повышение лимита долга, хотя ранее многие в партии высказывались против этой меры", - отмечается в сообщении.

Д.Трамп также подтвердил, что соглашение об увеличении потолка госдолга достигнуто. "Мы пришли к сделке, и я думаю, что сделка будет очень хорошей. У нас была очень, очень сердечная и профессиональная встреча", - цитирует слова Д.Трампа, сказанные журналистам, Би-би-си.