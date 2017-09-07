В гимназии Ровенской области отравились 16 учеников

Массовое отравление школьников произошло в Ровенской области из-за несоблюдения санитарных норм на пищеблоке школы, сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.

"Из-за вспышки заболевания острой кишечной инфекцией пострадало 16 учеников первых классов учебно-воспитательного комплекса "Общеобразовательная школа I ст. – гимназия" с. Заречное, на Ровенщине. В инфекционное отделение Заречненской центральной районной больницы с диагнозом "Пищевое отравление" были госпитализированы 14 учеников, двое детей от госпитализации отказались и лечатся амбулаторно", – говорится в сообщении на странице службы в среду вечером.

В Госпродпотребслужбе подчеркнули, что обследовали пищеблок учреждения, где установили ряд нарушений санитарного законодательства и законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов, которые, вероятно, вызвали возникновение вспышки.

"В пищеблоке не было достаточного количества холодильного и морозильного оборудования и отсутствуют термометры для контроля температурного режима; не соблюдается "товарное соседство" при хранении пищевых продуктов, которые быстро портятся; нарушаются требования обработки яиц; моечные ванны в мясном цехе не подключены к канализационной сети, а часть разрабатываемого инвентаря требует замены и обновления маркировки; в заведении недостаточно стеллажей для хранения кухонной посуды и отсутствуют контейнеры для хранения овощей; с нарушением ведется журнал бракеража готовой продукции; недостаточное количество инвентаря для уборки и тому подобное", отметили проверяющие.

Для проведения соответствующих лабораторных исследований отобраны смывы с объектов окружающей среды, проб пищевых продуктов, воды, обследованы работники пищеблока. Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Вместе с тем, в среду проведено заседание комиссии техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайных ситуаций Заречненской райгосадминистрации по организации и проведению необходимых противоэпидемических мероприятий. Функционирование пищеблока учебного заведения временно приостановлено до устранения всех выявленных недостатков.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области.