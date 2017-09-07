Суд дал условный срок псевдозаместительнице главы Харьковской ОГА, выманивавшую деньги у предприятий под предлогом благотворительности

Киевский райсуд Харькова признал виновной в многократном мошенничестве и присвоении властных полномочий руководительницу благотворительной организации "Благотворительный Фонд Новая Украина".

"Признать виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190, ч.1 ст.353 УК Украины и назначить… наказание в виде 3 лет ограничения свободы. Освободить от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на 2 года", - говорится в приговоре, опубликованном на сайте единого госреестра судебных решений.

Как указано в мотивировочной части документа, подсудимая звонила на различные харьковские предприятия и, представляясь заместителем главы облгосадминистрации предлагала перечислить средства на счет "Благотворительного Фонда Новая Украина". Она заверяла своих собеседников, что перечисленные деньги пойдут на лечение больных детей и отправку в лагерь детей-сирот, эвакуированных из зоны АТО. В действительности женщина присваивала себе эти деньги.

В период с октября 2015г. по сентябрь 2016 г. ей удалось таким образом выманить деньги у "Жилстрой-2" (138 тыс. грн), ООО "Фито Лек" (20 тыс. грн), ООО "Стальконструкция ЛТД" (42,5 тыс. грн), ПАО "Харьковская бисквитная фабрика" (5 тыс. грн) и ООО "Электропивденмонтаж" (3,2 тыс. грн).

Суд обязал обвиняемую возместить материальный ущерб всем пострадавшим в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу, на него может быть подана апелляция.