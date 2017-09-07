События

02:40 07.09.2017

США в проекте резолюции ООН по КНДР прописали нефтяное эмбарго и заморозку активов Ким Чен Ына

Вашингтон предлагает заморозить активы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и ввести эмбарго на поставки нефти Пхеньяну

Такие предложения содержатся в проекте резолюции ООН, предложенной США.

В понедельник постпред США при ООН Никки Хейли на чрезвычайном заседании в СБ ООН сообщила, что Вашингтон планирует распространить проект новой резолюции в течение этой недели для того, чтобы обсудить ее и вынести на голосование в понедельник на следующей неделе.

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Интерфакс-Украина
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