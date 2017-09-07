Мэр города на Харьковщине "похвастался" штрафом за нарушение ПДД

Городской голова г.Лозовая (Харьковская обл.) Сергей Зеленский нарушил правила дорожного движения, проехав на Lexus LX 570 под запрещающий знак, и должен заплатить 255 грн штрафа.

Об этом говорится в постановлении о наложении соответствующего админвзыскания, фото которого С.Зеленский выложил в среду на своей страничке в Facebook.

"Радует! Начала работать лозовская полиция", - написал городской голова в комментарии к фото.

Как указано в постановлении, нарушение было зафиксировано вечером 4 сентября. Составил постановление старший лейтенант полиции Николай Пилипенко.

Окончательное решение, придется ли городскому голове платить штраф, должен принять суд.