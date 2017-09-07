События

00:24 07.09.2017

Парламент Каталонии поддержал законопроект о референдуме по отделению от Испании

Парламент Каталонии в среду большинством голосов поддержал законопроект о проведении референдума по отделению этого автономного сообщества от Испании, сообщает интернет-портал газеты "Паис".

Решение поддержали 72 депутата, 11 человек воздержались, "против" не проголосовал никто.

Между тем, испанское правительство уже обратилось в Конституционный суд с требованием блокировать результаты этого голосования.

"Испанское правительство обратилось в Конституционный суд с требованием объявить достигнутые договоренности не имеющими силы", - сообщила в среду на пресс-конференции заместитель главы правительства Испании Сорайя Саенс де Санта-Мариа.

Ранее глава исполнительной власти испанского автономного сообщества Каталония Карлес Пучдемонт назначил референдум о независимости на 1 октября. По его словам, решение о проведении референдума принято в одностороннем порядке после ряда неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.

Участники референдума должны будут ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".

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