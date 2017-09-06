7 сентября в Киеве будет действовать ограничение движения транспорта – КГГА

В Киеве на бульваре Ромена Роллана, на участке от ул. Тулузы до просп. Леся Курбаса с вечера четверга до утра пятницы будет проводиться дорожный ремонт, вследствие чего частично ограничат движение транспорта, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 21:00 7 сентября до 6:00 8 сентября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на бульваре Ромена Роллана, на участке от ул. Тулузы до просп. Леся Курбаса, частично ограничат движение транспорта", – говорится в сообщении на сайте мэрии в среду со ссылкой на КК "Киевавтодор".

В Коммунальной корпорации напомнили, что с 20:00 6 сентября до 7:00 7 сентября ограничение будет действовать на ул. Соломенской - на участке от Соломенской площади до ул. Алексеевской.

Кроме того, с 5 до 20 сентября частично ограничат движение транспорта из-за ремонта покрытия из брусчатки на ул. Богдана Хмельницкого - на участке от дома № 10 до дома № 12.

В 3-й и 4-й полосах движение транспорта ограничат на период ремонта с 7 до 19 сентября на Столичном шоссе - на участке от наземного пешеходного перехода возле КПП до надземного пешеходного перехода у остановки "Автомобильный центр" в направлении города.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты.