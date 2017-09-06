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22:29 06.09.2017

Президент Франции заявляет о значительном ущербе карибским территориям страны от урагана "Ирма"

Итоги прохода урагана "Ирма" по французским территориям в Карибском море будут ужасными, сообщил в среду президент Франции Эмануэль Макрон.

"Итоги будут ужасными, нам придется оплакивать жертвы. Ущерб значителен", - сказал он, выступая в эфире французского телевидения.

В то же время, по словам президента Франции, соответствующие службы были готовы к такому мощному удару.

"Наши службы ожидали такую ситуацию, мы все в полной мере мобилизованы", - отметил он.

Э.Макрон сообщил, что для заморских территорий Франции Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, по которым ударил ураган, как можно быстрее будет введен в действие план по восстановлению.

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