Президент Франции заявляет о значительном ущербе карибским территориям страны от урагана "Ирма"

Итоги прохода урагана "Ирма" по французским территориям в Карибском море будут ужасными, сообщил в среду президент Франции Эмануэль Макрон.

"Итоги будут ужасными, нам придется оплакивать жертвы. Ущерб значителен", - сказал он, выступая в эфире французского телевидения.

В то же время, по словам президента Франции, соответствующие службы были готовы к такому мощному удару.

"Наши службы ожидали такую ситуацию, мы все в полной мере мобилизованы", - отметил он.

Э.Макрон сообщил, что для заморских территорий Франции Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, по которым ударил ураган, как можно быстрее будет введен в действие план по восстановлению.