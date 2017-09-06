Киевлянам сделали перерасчет за некачественно предоставленные услуги

Коммунальные управляющие компании Киева, осуществляющие предоставление услуг по содержанию домов и придомовых территорий, произвели перерасчет за предоставленные и некачественно предоставленные отдельные услуги, и общая сумма перерасчета, отраженная в квитанциях, которые люди получат в сентябре, составляет 4,72млн грн.

"Мы провели анализ обращений людей по качеству работы коммунальных жилищно-эксплуатационных участков (ЖЭКов). Там, где подтвердились факты непредоставления или некачественного предоставления отдельных услуг - сделали перерасчет. Так, ряд перерасчетов сделали из-за неудовлетворительного обслуживания лифтов, систем диспетчеризации, димовентеляцийних каналов, внутридомовых систем, неубранные придомовые территории и лестничные клетки, отсутствие освещения мест общего пользования, невыполнение полива дворов, клумб и газонов и т.д.", - цитирует пресс-служба Киевской горгосадминистрации замглавы КГГА Петра Пантелеева.

Всего, как сообщил заместитель главы КГГА, полмиллиона квартир получили перерасчет после подтверждения факта нарушения инспекторами Управления самоуправляющегося контроля (Жилищно-коммунальной инспекцией).

"Мы должны обеспечить защиту интересов потребителей и справедливость начислений. Там, где люди не получили надлежащей работы ЖЭУ - должны быть корректировки оплаты", - подчеркнул он.