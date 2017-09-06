Результаты анализа ДНК не подтвердили того, что испанка Пилар Абель является дочерью Сальвадора Дали

Результаты генетической экспертизы указали на то, что Пилар Абель Мартинес не является биологической дочерью испанского художника Сальвадора Дали, сообщает в среду интернет-портал испанской газеты "Паис".

Издание отмечает, что соответствующее сообщение было распространено Национальным институтом токсикологии и судебно-следственной экспертизы Испании. "Нигде нет никаких достоверных признаков предполагаемого отцовства", - отмечается в сообщении института.

Комментируя результаты анализа ДНК, П.Абель сообщила газете "Паис": "Ни у меня, ни у моего адвоката нет этих результатов. До тех пор, пока не будет официального извещения, праздновать невозможно. Я не прячусь, результат будет таким, каким будет - положительным, отрицательным, нулевым. Если он будет отрицательным, я останусь Пилар. Я дам пресс-конференцию и все объясню".

В свою очередь Фонд Гала-Сальвадор Дали распространил заявление, в котором назвал необоснованным юридическое решение, на основании которого была проведена эксгумация тела художника. Там считают полностью неуместными и бесполезными понесенные траты и убытки, относительно которых Фонд оставляет за собой право на реакцию.

Работы по вскрытию могилы С.Дали были проведены вечером 20 июля, они продолжались три с половиной часа. Для анализа ДНК были взяты образцы тканей с ногтей и волос С.Дали. В них принимали участие судебные следователи, работники музея С.Дали, представители юриспруденции и местных властей города Фигераса. Эксгумация проведена по решению суда, который ранее удовлетворил соответствующее прошение П.Абель.

П.Абель родилась в городе Фигерас в 1958 году. С 2007 года она утверждает, что она - дочь С.Дали. Якобы мать рассказала ей, что в свое время поддерживала тайную связь с С.Дали, в семье которого работала.