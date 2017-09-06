Боевики 13 раз открывали огонь по украинским позициям

С начала суток среды в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе группировки боевиков 13 раз открывали огонь по позициям украинской армии, при чем основная активность боевиков фиксировалась на Приморском направлении.

"Потерь среди наших военных нет", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 среды, обнародованной в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Так, на Приморском направлении, в частности в районе Лебединского, боевики 6 раз открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским опорным пунктам. Кроме того, враг применял оружие на подступах к Широкино и Водяному.

На Донецком направлении дважды под огнем из стрелкового оружия оказались украинские укрепления возле шахты Бутовка и Зайцево.

На Луганском направлении единственный обстрел опорного пункта ВСУ из гранатомета зафиксирован около 13.00 вблизи Крымского.