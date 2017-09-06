Хакеры взломали сайт главного иранского стадиона в знак протеста против запрета женщинам его посещать

Неизвестные хакеры взломали веб-сайт главного стадиона Ирана "Азади", вывесив на главной странице требование допустить женщин к просмотру футбольных матчей, сообщает в среду агентство ИСНА.

По его информации, накануне две женщины-депутата меджлиса (парламента) присутствовали на отборочном матче к ЧМ-2018 по футболу между сборными Ирана и Сирии. Разрешения на посещение стадиона были им выданы после специального запроса в министерство спорта Ирана. При этом некоторые другие женщины, имея такое же разрешение, отказались от посещения стадиона.

Отмечается, что это случилось впервые со времен исламской революции 1979 года, когда иранским женщинам разрешалось наблюдать за спортивными матчами с участием мужчин.

На следующий день, веб-сайт стадиона был взломан, а на главной странице в течение нескольких часов висел баннер с надписью "Разрешите иранским женщинам посещать стадионы".