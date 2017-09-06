16 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности из-за поставок в в/ч некачественных продуктов питания

Министр обороны Украины Степан Полторак привлек к дисциплинарной ответственности 16 должностных лиц по факту поставок в воинские части некачественных продуктов питания.

Как сообщает в среду пресс-служба Минобороны, с 30 июня по 3 июля проводилось служебное расследование по результатам работы специалистов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины по проверке безопасности и качества продуктов, а также отдельных вопросов организации питания в воинских частях.

В Центре безопасности пищевых продуктов и ветеринарии проведены лабораторные исследования консервов мясных четырех производителей. По результатам исследований установлено, что консервы мясные производителей ООО "Адамант 2000" и "Визит" не соответствуют требованиям стандартов.

Кроме того, служебное расследование установило факты ненадлежащей организации и проведения лабораторных исследований пищевых продуктов, поставленных в воинские части, должностными лицами Центра безопасности пищевых продуктов и ветеринарии, а также ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ВСУ по организации и осуществлению контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов путем ознакомления с сопроводительными документами, удостоверяющими их качество и безопасность.

"За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей властью министра обороны Украины к дисциплинарной ответственности привлечено 16 виновных должностных лиц - от командира подразделения до начальников управлений и служб. На виновных должностных лиц было наложено дисциплинарное взыскание от "предупреждения о неполном служебном соответствии" до рассмотрения на заседании аттестационной комиссии по дальнейшему прохождению военной службы", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Как сообщалось, Министерство обороны Украины летом усилило контроль за качеством продуктов питания военнослужащих.