События

16:02 06.09.2017

МККК смогла передать посылки удерживаемым боевиками заложникам

Международный комитет Красного Креста (МККК) смог передать письма и посылки заложникам, удерживаемым на неподконтрольных территориях, однако встретиться с ними не удалось, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Из хорошего: в рамках предварительных договоренностей МККК удалось передать письма и посылки от семей заложникам на оккупированные территории. Правда, представителям МККК не дали возможности непосредственно встретиться с ребятами (заложниками – ИФ), увидеть их, все принял руководитель тюрьмы", - написала И.Геращенко по итогам заседания гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске в среду.

"То есть, за все годы войны ни одного прямого доступа МККК к заложникам не было. И это также серьезное нарушение гуманитарного блока минских соглашений", - отметила она.

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