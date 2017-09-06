МККК смогла передать посылки удерживаемым боевиками заложникам

Международный комитет Красного Креста (МККК) смог передать письма и посылки заложникам, удерживаемым на неподконтрольных территориях, однако встретиться с ними не удалось, сообщает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Из хорошего: в рамках предварительных договоренностей МККК удалось передать письма и посылки от семей заложникам на оккупированные территории. Правда, представителям МККК не дали возможности непосредственно встретиться с ребятами (заложниками – ИФ), увидеть их, все принял руководитель тюрьмы", - написала И.Геращенко по итогам заседания гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске в среду.

"То есть, за все годы войны ни одного прямого доступа МККК к заложникам не было. И это также серьезное нарушение гуманитарного блока минских соглашений", - отметила она.