Лавриновича 7 сентября ждут в Генпрокуратуре по делу о "конституционном перевороте 2010 года"

Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович является с 1 сентября подозреваемым в уголовном производстве о конституционном перевороте в Украине в 2010 году.

Как заявил начальник отдела Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской на брифинге в среду в Киеве, А.Лавриновичу направили подозрение по адресу регистрации ввиду невозможности сделать это лично.

Как отметил представитель Генпрокуратуры, следователи ждут А.Лавриновича в четверг, 7 сентября.

"Если завтра он не прибудет, будут приниматься меры о его принудительном приводе", - сказал прокурор.