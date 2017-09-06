События

15:43 06.09.2017

Лавриновича 7 сентября ждут в Генпрокуратуре по делу о "конституционном перевороте 2010 года"

Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович является с 1 сентября подозреваемым в уголовном производстве о конституционном перевороте в Украине в 2010 году.

Как заявил начальник отдела Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Алексей Донской на брифинге в среду в Киеве, А.Лавриновичу направили подозрение по адресу регистрации ввиду невозможности сделать это лично.

Как отметил представитель Генпрокуратуры, следователи ждут А.Лавриновича в четверг, 7 сентября.

"Если завтра он не прибудет, будут приниматься меры о его принудительном приводе", - сказал прокурор.

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Интерфакс-Украина
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