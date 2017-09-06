Госпогранслужба Украины рассматривает два пути для минимизации рисков на границе

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал подчеркивает, что в ведомстве изучают два пути для снижения уровня противоправной деятельности на госгранице и минимизации рисков.

"Сегодня администрация Госпогранслужбы видит 2 основных пути, которые позволят существенно снизить уровень противоправной деятельности на границе и минимизировать какие-либо риски. Первый - это усиление ответственности за незаконное нарушение границы Украины и контрабандной деятельности. Второй - это повышение плотности системы охраны границы путем развертывания временных отделений пограничной службы и активизации деятельности института пограничных инспекторов", - написал он на странице в Фейсбуке в среду.

По словам П.Цигикала, такие отделения пограничной службы организационно будут входить в состав отделов погранслужбы и располагаться на расстоянии не более 20 км друг от друга. При этом развертывание таких временных городков не требует много времени и дополнительного выделения земель.

Глава погранведомства напомнил, что на восточном, южном и северном участках госграницы у Украины есть "реальная гибридная угроза, генерируемая Российской Федерацией". "Постоянная активность преступных групп, занимающихся организацией контрабандных каналов и переправкой незаконных мигрантов на западном участке, также вызывает серьезное беспокойство", - назвал еще одну проблему П.Цигикал.

Он указал, что администрация Госпогранслужбы совместно с Национальной академией ведомства всесторонне изучают организационные и материальные аспекты, связанные с реализацией идеи развертывания временных отделений на границе.