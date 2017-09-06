Около 1 тысячи участников АТО поступили в военные вузы в нынешнем году

На обучение в военные учебные учреждения Министерства обороны Украины в этом году принято около 5 тыс. человек, сообщил заместитель директора департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Минобороны Владимир Мартынюк.

"По всем уровням подготовки военных специалистов, в этом году на обучение в высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений принято около 5 тыс. человек", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, план набора абитуриентов в Национальный университет обороны Украины им.И.Черняховского выполнен на 100%.

В.Мартынюк отметил, что самый большой конкурс среди поступающих был по специальностям: "управление действиями подразделений высокомобильных десантных войск, военной разведки и спецназначения", "технические средства разведки", а также "управление действиями подразделений ВМС ВСУ".

Среди поступивших около 1 тыс. – участники АТО.