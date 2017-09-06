Украина выходит на новый уровень сотрудничества с ЕС в сфере борьбы с трансграничной преступностью и терроризмом

Заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщает о вступлении в силу Соглашения о сотрудничестве Украины с Европейской организацией по вопросам юстиции со 2 сентября.

"Немного незамеченной прошла важная новость, что 2 сентября 2017 года вступило в силу Соглашение о сотрудничестве с Евроюстом. Мы выходим на новый уровень сотрудничества с ЕС в сфере борьбы с трансграничной преступностью и терроризмом", - написал С.Петухов на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он отметил, что с сотрудничество с Евроюстом важно тем, что позволяет "намного быстрее обмениваться информацией между правоохранительными органами, обнаруживать преступников, которые скрываются заграницей, получать информацию из баз данных и проводить общие расследования".

Замминистра юстиции напомнил, что при содействии Евроюста проводится совместное международное расследование катастрофы малазийского "Боинга" рейс МН-17 на Донбассе.

"Также с помощью Евроюсту координировалось возвращение 17 итальянских картин, украденных из музея в Вероне, которые украинские правоохранители нашли в Одессе", - добавил он.

"Мы становимся еще ближе к ЕС и повышаем нашу безопасность", - резюмировал С.Петухов.

Как сообщалось, Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом было подписано 27 июня 2016 в Брюсселе. Целью Соглашения является усиление сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности, организованной преступностью и терроризмом. Вступление документа в силу способствует координации расследований, проводимых на территории Украины и государств-членов ЕС. Компетентным органом для выполнения положений Соглашения в Украине определяется Генеральная прокуратура Украины.

9 марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции", принятый Верховной Радой 8 февраля 2017 года.