События

14:36 06.09.2017

Шторм "Катя" возник в Атлантическом океане вслед за двумя разрушительными ураганами

Тропический шторм "Катя" сформировался в Мексиканском заливе у берегов Мексики, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным Национального центра предупреждения ураганов США, максимальная скорость порывов ветра составляет около 65 км/ч. Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней он может усилиться.

Ранее в Атлантическом океане сформировался ураган "Ирма", которому была присвоена пятая категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Порывы ветра достигают 295 км/ч, и по своей силе он превышает ураган "Харви", который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.

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Интерфакс-Украина
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