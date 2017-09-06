Шторм "Катя" возник в Атлантическом океане вслед за двумя разрушительными ураганами

Тропический шторм "Катя" сформировался в Мексиканском заливе у берегов Мексики, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным Национального центра предупреждения ураганов США, максимальная скорость порывов ветра составляет около 65 км/ч. Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней он может усилиться.

Ранее в Атлантическом океане сформировался ураган "Ирма", которому была присвоена пятая категория мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Порывы ветра достигают 295 км/ч, и по своей силе он превышает ураган "Харви", который ранее обрушился на американские штаты Техас и Луизиана и привел к катастрофическим последствиям.