Одесские таможенники в документах "превратили" брендовую одежду в нейлоновые нитки и искусственные цветы

Прокуратура проводит досудебное расследование в уголовном производстве о злоупотреблении служебным положением сотрудниками Одесской таможни, которые внедрили незаконную схему ввоза в Украину одежды известных брендов стоимостью более 12,1 млн грн.

Как сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении управления защиты экономики Национальной полиции Украины и отдела Южного регионального управления Государственной пограничной службы проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами Одесской таможни Государственной фискальной службы (ГФС), что повлекло тяжкие последствия, уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах и фиктивного предпринимательства (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 УК Украины).

Установлено, что на протяжении 2017 года служебные лица Одесской таможни ГФС по предварительному сговору с руководителем одного из субъектов хозяйствования и отделом противодействия таможенным правонарушениям составили заведомо ложные документы об осмотре контейнеров, в которые внесли недостоверные сведения о наименовании товара. В частности, в декларации были внесены данные и добавлен фотомонтаж, согласно которым в контейнерах находятся цветы из искусственных материалов и нейлоновые нитки, а на самом деле - одежда известных мировых брендов.

В результате согласованных действий сотрудников Одесской таможни и субъектов хозяйствования, в интересах которых они действовали, и неуплаты необходимых таможенных платежей нанесен большой ущерб государственному бюджету.

"По результатам проведенных обысков, сотрудники департамента обнаружили и изъяли одежду известных мировых брендов на сумму более 12,1 млн грн", - сказано в сообщении.