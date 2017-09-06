Сутки в АТО прошли без потерь сил АТО, противник тяжелое вооружение не применял

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб и не пострадал, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий никто из наших военных не пострадал", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

А.Лысенко проинформировал, что тяжелое вооружение боевики не применяли, но на мариупольском направлении задействовали легкое вооружение и бронетехнику. Силы АТО были вынуждены 5 раз открывать огонь в ответ. На донецком направлении самыми горячими точками были Зайцево и Авдеевка, вооруженные провокации со стороны противника там фиксировались и днем и ночью. На луганском направлении боевики открывали огонь один раз – обстреляли Крымское.