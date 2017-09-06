Взрывотехники обезвредили гранату, обнаруженную на фасаде Центра польской культуры в Ивано-Франковске

Правоохранители обезвредили предмет, похожий на гранату РГД-5, который был обнаружен на фасаде здания Центра польской культуры и европейского диалога в центральной части Ивано-Франковска.

Как сообщает в среду отдел коммуникации полиции Ивано-Франковской области, на линию "102" поступило сообщение от сотрудницы этого центра о том, что во время профилактической чистки системы кондиционирования их работник нашел предмет, похожий на гранату. Взрывное устройство крепилось к металлической водосточной трубе между первым и вторым этажом дома.

На место происшествия сразу выехали сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативной группы, взрывотехники и кинологи. Взрывотехники вывели устройство из боевой готовности. Затем изъятый предмет, похожий на гранату РГД-5 с запалом, был направлен на экспертное исследование.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.