Лавринович заявляет лишь о технической части работы Минюста в вопросах публикации решений КС

Бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович, комментируя уголовное производство о конституционном перевороте в Украине в 2010 году, заявил, что в обязательства Минюста входит публикация решений Конституционного суда, эта работа выполняется технически.

"Было выполнение функциональных обязательств, которые никоим образом не причастны к сути вопроса. Потому что изменения в Конституцию принимаются в Верховной Раде, процедура их принятия описана в 13-м разделе Конституции… Рассматривают Верховная Рада, президент, который подписывает изменения, и КС. Министерство юстиции в данном случае публикует все решения Конституционного суда. Это обязательство, публикует даже вне очереди, потому что решения Конституционного суда вступают в силу с момента объявления", - сказал А.Лавринович в комментарии телеканалу "112 Украина" в среду.

По его словам, такая работа выполняется "технически, без каких-то процедур".

Говоря о возможной подсудности в случае, если данное дело дойдет до суда, экс-глава Минюста заметил: "Правовую оценку решениям Конституционного суда не может давать никто, это невозможно".

Как сообщалось, департамент специальных расследований Генпрокуратуры расследует дело "конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства". В рамках дела экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-министр юстиции А.Лавринович уведомлены о подозрении в захвате вместе с другими лицами государственной власти в Украине путем конституционного переворота в 2010 году.

Им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному изменению действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования. Кроме того, бывшему заместителю министра юстиции Украины объявлено о подозрении в пособничестве в совершении данного уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 УК Украины.

Как известно, Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года.

1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".